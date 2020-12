+++ Der Liveticker zum Nachlesen +++

Lewandowski hat's geschafft - und wir haben es auch geschafft. Die Gala in Zürich endet mit der Vergabe des Weltfußballer-Titels. Wir bedanken uns fürs Mitlesen!

+++ Update 17.12., 20:37 Uhr: Robert Lewandowski ist FIFA-Weltfußballer +++

Da ist das Ding! Robert Lewandowski erfüllt sich seinen Traum und ist FIFA-Weltfußballer 2020! Gianni Infantino meldet sich per Videoschalte, schlecht sich in das Haus des Polen und übergibt die Trophäe. "Ich fühle mich sehr gut und bin sehr stolz. Das ist ein großer Tag für mich, meinen Verein und meine Mitspieler. Ich muss danke sagen, dieser Preis gehört auch meinen Mitspielern und dem Coaching-Staff", sagt Lewandowski. "Es war für die ganze Welt kein einfaches Jahr. Aber wir haben alles gewonnen", so der Angreifer weiter.

+++ Update 17.12., 20:29 Uhr: Lucy Bronze ist FIFA-Weltfußballerin +++

Bei den Frauen geht die Auszeichnung an Champions-League-Siegerin Lucy Bronze! Die Engländerin gewann die Königsklasse mit Lyon und wechselte daraufhin zu Manchester City. Das "magischste" Ereignis ihres Jahres sein das Champions-League-Turnier gewesen, sie selbst beschreibt sich als "besessen vom Gewinnen". Passt also.

+++ Update 17.12., 20:13 Uhr: Endspurt in Zürich +++

Wir biegen auf die Zielgerade ein. Wer wird die beste Fußballerin, wer der beste Fußballer der Welt? Zunächst wird noch einmal den beiden verstorbenen Ikonen Maradona und Rossi gedacht. Danach werden die beiden wichtigsten Auszeichnungen des Abends vergeben!

+++ Update 17.12., 20:04 Uhr: FIFA FIFPRO XI - Männer +++

Und dann die Männer! Mit Davies, Kimmich und Lewandowski sind drei Münchner dabei, mit Thiago noch ein ehemaliger. Ansonsten dominiert Liverpool, im Angriff stehen die drei, die gleich noch den Titel des Weltfußballers unter sich ausmachen: Messi, Lewandowski und Ronaldo.

Alisson - Alexander-Arnold, van Dijk, Ramos, Davies - Kimmich, de Bruyne, Thiago - Messi, Lewandowski, Ronaldo

+++ Update 17.12., 19:58 Uhr: FIFA FIFPRO XI - Frauen +++

Wir kommen zur Top-Elf der Frauen. Diese sieht folgendermaßen aus:

Endler - Bronze, Renard, Bright - Heath, Boquete, Bonansea, Rapinoe - Cascarino, Miedema, Harder

+++ Update 17.12., 19:51 Uhr: Marivaldo Francisco Da Silva bekommt den FIFA-Fan-Preis +++

Marivaldo Francisco da Silva wird ebenso von der FIFA ausgezeichnet. Der Brasilianer gewinnt den Fan-Preis, weil er jedes Heimspiel seines Klubs Sport Recife besucht. Und das zu Fuß. Einmaliger Weg: 64 Kilometer, bzw. elf Stunden. Sportlich! Leider gibt's bei der Schalte Tonprobleme, sodass wir den Preisträger nicht hören, sondern nur sich vor Glück winden sehen können.

+++ Update 17.12., 19:45 Uhr: Mattia Agnese bekommt den FIFA-Fairplay-Preis +++

Mit dem FIFA-Fairplay-Preis wird Mattia Agnese aus Italien ausgezeichnet, der einem Gegenspieler das Leben rettete, der auf dem Platz das Bewusstsein verloren hatte.

+++ Update 17.12., 19:39 Uhr: Jürgen Klopp ist FIFA-Welttrainer der Männer +++

Und dann wird es aus deutscher Sicht wieder spannend: Bielsa, Flick oder Klopp - wer war der beste Coach des Jahres? Jürgen Klopp macht's! Auf die Anmerkung von Moderatorin Reshmin Chowdhury, dass er ein wenig geschockt schauen würde, sagt er: "Das bin ich." Klopp dankt seinem kompletten Trainerstab und spricht aufgrund der Coronasituation von der "schwierigsten Situation, in der ich in meinem beruflichen und privaten Leben je war". Auf die abschließenden Glückwünsche, offiziell der beste Trainer der Welt zu sein, sagt Kloppo lässig: "Bin ich nicht, aber ich habe den Award gewonnen!"

+++ Update 17.12., 19:33 Uhr: Sarina Wiegman ist FIFA-Welttrainerin der Frauen +++

Dann geht's zu den besten Trainerinnen und Trainern 2020. Niemand geringeres als Arsene Wenger kommt auf die Bühne und verkündet die Welttrainerin im Frauenfußball: Sarina Wiegman, die Nationaltrainerin der Niederlande.

+++ Update 17.12., 19:23 Uhr: Heung-Min Son gewinnt den FIFA-Puskas-Preis +++

Wir widmen uns dem schönsten Tor des Jahres, das von einem altbekannten Gesicht erzielt wurde: Heung-Min Son von Tottenham! "Es war ein großartiger Lauf und ein großartiges Tor", sagt der ehemalige Bundesligakicker über seinen unfassbaren Sololauf über den kompletten Platz gegen den FC Burnley.

+++ Update 17.12., 19:14 Uhr: Manuel Neuer ist FIFA-Welttorhüter +++

Dann wird der Welttorhüter ausgezeichnet - und der kann nur Manuel Neuer heißen! "Es war eines der besten Jahre meiner Karriere", sagt der zugeschaltete Neuer im Interview, der vor allem die Leistungen der Mannschaft beim Champions-League-Finalturnier in Lissabon hervorhebt.

+++ Update 17.12., 19:14 Uhr: Sarah Bouhaddi ist FIFA-Welttorhüterin +++

Und dann wird's ernst! Als erstes wird die neue Welttorhüterin ausgezeichnet - und die heißt Sarah Bouhaddi von Oympique Lyon.

+++ Update 17.12., 19:05 Uhr: Die Gala beginnt +++

Und los geht's in Zürich! Wie üblich bei derartigen Veranstaltungen gibt es zu Beginn erst einmal ein paar dramatische und emotionale Einspieler. Im ersten Filmchen geht's um die Coronapandemie, dann folgt eine Ansprache von FIFA-Boss Gianni Infantino mit einem Dank an die Helfer in der Coronakrise sowie emotionalen Worten zu den kürzlich verstorbenen Legenden Diego Maradona und Paolo Rossi.

+++ Update 17.12., 18:45 Uhr: Es ist angerichtet! +++

Der Pokal steht in Zürich schon bereit. Es ist also alles angerichtet für die große Gala, in einer Viertelstunde geht's los mit der Zeremonie. Zur Erinnerung: Insgesamt werden neun individuelle Auszeichnungen vergeben sowie die Mannschaften des Jahres im Frauen- und Männerfußball verkündet.

+++ Update 17.12., 18:33 Uhr: Auch Neuer und Flick nominiert +++

Aus deutscher, besser gesagt bayerischer Sicht könnte es heute Abend sogar ein Triple geben. Denn: Neben Lewandowski als potenziellem Weltfußballer sind auch Manuel Neuer als Welttorhüter sowie Hansi Flick als Welttrainer nominiert. Bei der Titelflut der Münchner im Sommer haben beide wohl nicht die schlechtesten Chancen, geehrt zu werden.

+++ Update 17.12., 17:52 Uhr: Lewandowski gilt als Favorit +++

Auch wenn Lionel Messi und Cristiano Ronaldo in den vergangenen Jahren fast immer den Titel gewonnen haben, gilt in diesem Jahr Bayern-Star Robert Lewandowski als Favorit. Er hat mit den Bayern nicht nur das Triple gewonnen, auch hat er in jedem Wettbewerb mit Toren geglänzt.

München – Heute entscheidet sich, wer der neue Weltfußballer wird. Zur Wahl stehen mit Robert Lewandowski (FC Bayern), Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin). Die "The Best FIFA Football Awards 2020" werden um 19 Uhr in Zürich vergeben. Aufgrund der aktuellen Situation wird Zeremonie virtuell stattfinden.

Neben dem Titel des Weltfußballers wird auch der Welttorhüter, Trainer des Jahres, die Weltelf und das Tor des Jahres gekürt. Neben der Wahl bei den Männern werden die jeweiligen Titel auch im Frauen-Fußball vergeben.

The Best FIFA Football Awards: Die Nominierten

Weltfußballer: Robert Lewandowski (FC Bayern), Lionel Messi (FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin)

Welttorhüter: Manuel Neuer (FC Bayern), Jan Oblak (Atletico Madrid), Alisson Becker (FC Liverpool)

Welttrainer: Hansi Flick (FC Bayern), Jürgen Klopp (FC Liverpool), Marcelo Bielsa (Leeds United)

Weltfußballerin: Pernille Harder (FC Chelsea), Lucy Bronze (Manchester City), Wendie Renard (Olympique Lyon)

Welttorhüterin: Sarah Bouhaddi (Olympique Lyon), Christiane Endler (Paris St. Germain), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Welttrainer*in-Frauen: Emma Hayes (FC Chelsea), Jean-Luc Vasseur (Olympique Lyon), Sarina Wiegman (Trainerin niederländische Nationalmannschaft)

Puskas Preis (schönstes Tor): Giorgian De Arrascaeta (Ceara SC - CR Flamengo (25. August 2019)), Heung-min Son (Tottenham Hotspur FC - FC Burnley (7. Dezember 2019)), Luis Suarez (FC Barcelona - RCD Mallorca (7. Dezember 2019))

FIFA-Weltfußballer-Wahl live im TV

Wenn ihr die Weltfußballer-Wahl der FIFA live im TV sehen wollt, dann müsst ihr das Pay-TV-Programm von Sky nutzen. Denn nur dort wird das Event aus Zürich ab 19 Uhr live übertragen.

FIFA-Weltfußballer-Wahl im Livestream

Natürlich wird auch ein Livestream in der kostenpflichtigen Sky Go App zur Verfügung stehen. Einen kostenlosen Livestream gibt es auf der FIFA-Website fifa.com. Beide Streams beginnen um 19 Uhr.

