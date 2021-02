Mönchengladbach/München - Nun ist es offiziell!

Trainer Marco Rose wird Borussia Mönchengladbach am Saisonende verlassen. Das gab die Borussia am Montagnachmittag bekannt.

"Wir haben in den vergangenen Wochen viele Gespräche miteinander geführt, in denen es um die Zukunft von Marco ging. Leider hat er sich nun entschieden, dass er von einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag Gebrauch machen und im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln möchte", erklärte Sportdirektor Max Eberl in einem Statement des Klubs.

Der 44-Jährige wurde bereits seit Wochen mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. In seinem bis 2022 laufenden Vertrag hatte Rose eine Ausstiegsklausel, von der er nun Gebrauch macht. Der neue Klub muss laut "Kicker" eine Ablöse von fünf Millionen Euro für die vorzeitige Verpflichtung von Rose zahlen.

Rose erreicht mit Gladbach Champions League im ersten Jahr

Der ehemalige Bundesliga-Profi kam im Sommer 2019 als Nachfolger von Dieter Hecking an den Niederrhein. In seinem ersten Jahr erreichte er mit den Fohlen Platz vier und die Champions-League-Qualifikation. Dort steht Rose mit seinem Team in dieser Saison im Achtelfinale. In der Liga rangieren die Gladbacher momentan auf Tabellenplatz sieben.

Brisant: Am 2. März kommt es im DFB-Pokal zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Gladbach und Dortmund.

BMG-Sportdirektor Max Eberl hat nun aber wohl Gewissheit und kann sich auf die Suche nach einem Nachfolger Roses begeben. Zuletzt wurden vor allem die Namen Jesse Marsch (RB Salzburg), Florian Kohfeldt (Werder Bremen), und Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) gehandelt.

Eberl kündigte an: "Sollten die in seinem Vertrag festgelegten Bedingungen fristgerecht erfüllt werden, wird er uns also nach dem Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen. Bis dahin werden wir mit Marco gemeinsam alle Kräfte mobilisieren, um unsere Ziele in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League zu erreichen."

