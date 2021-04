München - Nur wenige Stunden nachdem Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge für eine "harmonische, loyale und professionelle" Zusammenarbeit plädierte, hat Bayern-Trainer Hansi Flick für die nächste Stichelei in Richtung Sportvorstand Hasan Salihamidzic gesorgt.

Auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin (Samstag, ab 15.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) stellte der 56-Jährige klar: "Wir hatten letztes Jahr eine Mannschaft, die qualitativ besser war als die Mannschaft dieses Jahr."

Damit kritisierte Flick indirekt die Zusammenstellung des Kaders und platziert so einen weiteren Seitenhieb in Richtung Salihamidzic.

"Mannschaft ist mir gegenüber loyal"

"Trotzdem" erklärte Flick, "sind wir in der Bundesliga mit sieben Punkten vorne und haben alle Möglichkeiten, in Paris das Halbfinale zu erreichen. Ich habe von vielen meiner Kollegen Nachrichten bekommen, die mir gratuliert haben. Meine Mannschaft sei eine Inspiration. Wir sind absolut fokussiert auf unseren Job und ich spüre, dass die Mannschaft loyal gegenüber mir ist."

Zudem räumte der Trainer auch eine Teilschuld am ständigen Bayern-Zoff ein und sagte: "Die Dinge, die von außen hereingetragen werden, ich weiß, da bin ich mit Schuld daran. Das ist vergessen. In der Zukunft versuche ich, das Ganze so zu lösen, dass es im Sinne des Vereins ist. Alles andere, die Störfeuer von außen, kommt nicht von mir. Ich will mich jetzt nicht mehr dazu äußern und werde das in Zukunft auch nicht mehr tun."

Große Personalsorgen vor Union-Spiel

Anschließende Nachfragen zu seiner Zukunft blockte er mit den zwei Wörtern "Nächste Frage" schlichtweg ab.

Dabei plagen Flick vor allem sportlich große Sorgen. Nach den Ausfällen von Leon Goretzka (Zerrung) und Niklas Süle (Muskelfaserriss) verletzten sich nun auch Lucas Hernandez (Rippenprellung) und Marc Roca (alte Verletzung).

Die Bayern müssen im Spiel gegen Union Berlin somit auf gleich neun Profis verzichten.

