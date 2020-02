München - Bayern Münchens Trainer Hansi Flick sieht die Diskussionen um seine Zukunft weiterhin gelassen. "Ich lebe in der Gegenwart. Es macht mir Spaß, das habe ich oft genug gesagt. Wir versuchen gute Arbeit abzuliefern, wir haben große Ziele. Was dann kommt, liegt in den Sternen", sagte der 54-Jährige vor dem Bundesligaspiel am Freitag (20.30 Uhr/im Liveticker auf ran.de) gegen Schlusslicht SC Paderborn.

"Welt geht nicht unter", falls Bayern einen anderen Trainer bevorzugt

Wenn sich der deutsche Fußball-Rekordmeister in der kommenden Saison für einen anderen Trainer entscheiden sollte, "geht meine Welt auch nicht unter", ergänzte Flick. Wichtig sei ohnehin, "dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Das ist normal beim FC Bayern." Auf angebliche Angebote von anderen Klubs wollte Flick erst gar nicht eingehen. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Alvaro Odriozola steht in der Startelf

Flick kündigte am Donnerstag das Startelf-Comeback von Alvaro Odriozola an. "Er wird von Beginn an spielen", sagte er. Der 24 Jahre alte Spanier ersetzt den gesperrten Benjamin Pavard. Odriozola, den die Münchner im Winter von Real Madrid ausgeliehen haben, absolvierte bisher nur einen Kurzeinsatz im Pokal gegen Hoffenheim (4:3). Zudem dürfte Lucas Hernandez für den ebenfalls gesperrten Jerome Boateng in der Innenverteidigung auflaufen.

