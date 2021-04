München - Wie lange müssen die Bayern auf Robert Lewandowski verzichten? Die Frage treibt Verein und Fans um, seit sich der Torjäger bei der WM-Qualifikation mit Polen eine Bänderdehnung zugezogen hat. Ursprünglich war von vier Wochen die Rede, doch FCB-Coach Hansi Flick macht nun Hoffnung auf eine frühere Rückkehr. Zumindest zwischen den Zeilen.

"Ein genaues Rückkehrdatum kann ich nicht nennen. Das entscheiden die Experten", so Flick nach dem 1:0-Sieg im Bundesliga-Topspiel bei RB Leipzig beim Bezahlsender "Sky". Von den einst anvisierten vier Wochen ist also keine Rede mehr. Man wolle allerdings auf keinen Fall ein Risiko eingehen, so Flick weiter.

Flick: "Eine Woche nichts machen"

Der Trainer gab zudem Einblick, wie Lewandowskis Genesungsprogramm aussehen wird. "Robert Lewandowski wird eine Woche lang nichts machen. Dann wird er mit Reha-Training beginnen und wir werden sehen, wie es von Tag zu Tag weitergeht."

Das Hinspiel des Champions-League-Viertelfinals gegen Paris St. Germain am Mittwoch kommt demnach zu früh für den Polen. Und wohl auch das Rückspiel eine Woche später. Doch danach scheint alles möglich.

