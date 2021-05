Leipzig (SID) - Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat Spielmacher Emil Forsberg langfristig an sich gebunden. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, verlängerte der 29-Jährige seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2025. Vor sechs Jahren war Forsberg aus seiner schwedischen Heimat von Malmö FF nach Leipzig gekommen, ehe er 2016 mit RB in die Bundesliga aufstieg. Seitdem legte er in 211 Pflichtspielen 47 Tore und 56 Vorlagen auf.

Am Donnerstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) kann Forsberg im DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund seinen ersten Titel mit Leipzig holen. Schon 2019 hatte er es mit RB ins Endspiel geschafft, aber damals gegen Bayern München verloren. "Aufstieg in die Bundesliga, Champions-League-Teilnahme und nun steht zum zweiten Mal das Finale im DFB-Pokal an", sagte Forsberg: "Es waren tolle und emotionale Jahre und ich möchte diese großartige Zeit mit RB Leipzig nun fortsetzen."