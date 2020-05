Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf will in der Vorbereitung auf den Neustart der Fußball-Bundesliga ein Geisterspiel auf großer Bühne simulieren. "Da wir bis jetzt keine Erlaubnis für ein Testspiel bekommen haben, werden wir eines unter uns machen. So offiziell, wie es geht: Im Stadion, mit richtigen Trikots, und wir versuchen auch, einen Schiedsrichter zu bekommen", sagte Trainer Uwe Rösler der Rheinischen Post.

Der Tabellensechzehnte würde im Falle der Saisonfortsetzung gegen den Abstieg kämpfen. "Wir müssen Motivationsmonster sein, wir müssen es am meisten von allen wollen", sagte Rösler, "dann haben wir eine Riesenchance." Sorgen macht er sich keine: "Wir sind so geil, so hungrig auf ein drittes Jahr, dass das in Sachen Motivation alles übertreffen müsste."

Der Spielbetrieb in der Bundesliga ruht seit Mitte März. Nach SID-Informationen bereitet sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) auf einen Restart am 15. Mai vor. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung der Politik.

