München - Eintracht Frankfurt kämpft um die Champions League. Doch die Verfolger sind der SGE auf den Fersen. Daher benötigt das Team von Trainer Adi Hütter am 26. Bundesliga-Spieltag einen Heimsieg gegen Union Berlin. Anpfiff ist am Samstag, 20. März, um 15:30 Uhr.

Doch auch Union Berlin braucht die Punkte, schließlich kann der Hauptstadtklub noch ein Wörtchen ums internationale Geschäft mitreden. Als Tabellensiebter fehlen nur zwei Punkte auf die sechstplatzierten Leverkusener.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin live im TV

Das Spiel zwischen den Frankfurt und Union wird live im Pay-TV bei Sky zu sehen sein. Sowohl in der Konferenz als auch das Einzelspiel. Diese Angebote sind kostenpflichtig.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin im Livestream

Zudem bietet Sky in der kostenpflichtigen Sky Go App auch Livestreams zum Einzelspiel sowie der Konferenz-Übertragung an.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin im Liveticker

Mit unserem Liveticker verpasst ihr nichts! Aufstellungen, Tore, strittige Szenen oder die wichtigsten Statistiken sind in Echtzeit abrufbar!