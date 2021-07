Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Nachwuchstalent Enrique Herrero verpflichtet. Der 16 Jahre alte Stürmer kommt aus der Jugend des Europa-League-Siegers FC Villarreal und unterschrieb am Main einen Vertrag bis 2025. Das teilten die Hessen am Dienstag mit.

"Enrique ist ein Spieler mit sehr großem Potenzial und einer spannenden Perspektive", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche: "Er bekommt hier genügend Zeit und Möglichkeiten, sich zu entwickeln und seine ersten Schritte im Profifußball zu machen."