Köln - Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz ist bezüglich einer Fortsetzung der Saison in der Frauen-Bundesliga skeptisch.

"Letzten Endes wird der gesundheitliche Aspekt überwiegen. Bei uns sind die Testungen nicht möglich", sagte die 26 Jahre alte Kapitänin von Bayern München, die zur neuen Saison zum FC Chelsea wechselt, im Interview mit Omnisport.

Die Olympiasiegerin weiter: "Bei uns ist es auch nicht möglich, dass die gesamte Mannschaft in Quarantäne geht oder der Spielbetrieb ohne eine entsprechende Vorbereitung einfach wieder aufgenommen werden kann. Das Verletzungsrisiko wäre dann einfach enorm hoch. Das alles sind Punkte, die ich bis dato noch versuche, zu verdrängen. Aber wenn man realistisch ist, dann wird es sehr, sehr schwierig."

Die Verschiebung der Frauen-Europameisterschaft von 2021 auf 2022 ruft zwiespältige Gefühle bei Leupolz hervor: "Zuerst dachte ich, dass es richtig cool wäre, mit den Männern zusammen in England und speziell in London zu spielen. Andererseits bin ich der Meinung von Martina Voss-Tecklenburg: Der Frauenfußball braucht dieses Alleinstellungsmerkmal, um den Fokus zu haben und nicht einfach nur nebenher zu laufen."

So könne man die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ohne den Männerfußball neben sich zu haben "und vielleicht sogar in den Schatten zu rücken", so Leupolz.

