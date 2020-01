Freiburg -Bundesligist SC Freiburg hat den österreichischen Juniorennationalspieler Felix Bacher verpflichtet. Der 19 Jahre alte Innenverteidiger wechselt von Wacker Innsbruck in den Breisgau. Das gab der österreichische Zweitligist am Freitag bekannt. Bacher hat bereits 35 Begegnungen in der zweiten Liga absolviert.

