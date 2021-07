Schruns (SID) - Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat im zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung einen Sieg verpasst. Vom FC Vaduz, der in der zweiten Schweizer Liga spielt, trennte sich die Mannschaft von Trainer Christian Streich am Freitag im Österreich-Trainingslager nach zweimal 60 Minuten 1:1 (0:1). Für den SCF traf Nicolas Höfler (Elfmeter, 74.), beide Teams hatten zur Pause komplett durchgewechselt.

In Schruns überprüfen die Freiburger ihre Form noch am 23. Juli gegen Bayer Leverkusen. Nach dem DFB-Pokal-Spiel bei den Würzburger Kickers (6. August) eröffnet der SCF seine Saison am 14. August bei Arminia Bielefeld.