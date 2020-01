Bundesliga

Die punktstärksten Bundesliga-Klubs des Jahrzehnts

Eine Dekade endet mit dem Neujahrstag 2020 - auch die Bundesliga geht in der Rückrunde in ein neues Jahrzehnt. ran.de zeigt, welche Teams in den vergangenen zehn Jahren ab 1. Januar 2010, die meisten Bundesliga-Punkte holten. Auch zwei aktuelle Drittligisten sind in der Top 25 vertreten.