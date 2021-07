Fürth (SID) - Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth hat sich mit dem defensiven Mittelfeldspieler Adrian Fein von Bayern München verstärkt. Der 22-Jährige kommt zunächst für eine Saison auf Leihbasis.

"Adrian passt hervorragend in unser Anforderungsprofil und ist im zentralen Mittelfeld eine absolute Verstärkung für uns. Er hat sich nun ganz klar für uns entschieden und den Weg, den wir ihm aufgezeigt haben", äußerte Fürths Geschäftsführer Sport, Rachid Azzouzi.

In der vergangenen Saison war Fein an die PSV Eindhoven ausgeliehen, er absolvierte dort unter anderem drei Spiele in der Europa League. Der Profi hatte seit der U18 alle U-Nationalteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) durchlaufen. Fein: "Ich habe viel Positives von der Mannschaft und dem Verein gehört und freue mich jetzt darauf, alle kennenzulernen und dann gemeinsam in die Bundesliga-Saison zu starten."