Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Auswärtsspiel am Montag (20.30 Uhr) beim Abstiegskandidaten Werder Bremen auf Kapitän Lars Bender verzichten. Der 31-Jährige zog sich bereits vor einer Woche eine Verletzung am rechten Fuß zu. Dies teilte die Werkself am Sonntag mit. Weitere Angaben machte der Klub nicht.