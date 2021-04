Fussball

Tuchel: "Wieso warten? Die Zeit für Titel ist jetzt"

Chelsea-Coach Thomas Tuchel nimmt seine Mannschaft in die Pflicht. Es gehe nicht darum eine Mannschaft aufzubauen, die in zwei, drei Jahren um Titel mitspielen soll. Tuchel will mit seiner Mannschaft jetzt angreifen und Titel gewinnen.

1:19 min