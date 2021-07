Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wird alle Einnahmen aus dem Testspiel gegen den FC Groningen am 31. Juli an die Opfer der Hochwasser-Katastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz spenden. Außerdem stellt der fünfmalige deutsche Meister in Kooperation mit Ausrüster Puma Fußballvereinen aus den betroffenen Gebieten Waren im Gesamtwert von 250.000 Euro zur Verfügung.

"Wir haben uns intensiv Gedanken darüber gemacht, wie wir den Menschen, die teilweise alles verloren haben, direkt und vor allem schnell helfen können", sagte Geschäftsführer Stephan Schippers: "Und wir sind im ersten Schritt zu dem Schluss gekommen, dass wir alle Ticketeinnahmen aus unserem letzten Vorbereitungsspiel gegen den FC Groningen spenden werden ? natürlich vor Abzug unserer Kosten." Bis zu 18.000 Zuschauer sind für das Spiel zugelassen, Eintrittskarten kosten für alle Plätze zehn Euro (ermäßigt fünf Euro).