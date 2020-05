Mönchengladbach - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach verzichtet aufgrund der Corona-Pandemie auf sein traditionelles Trainingslager am Tegernsee. "Wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden, unser Trainingslager in diesem Sommer nicht am Tegernsee zu beziehen", sagte Sportdirektor Max Eberl.

Und weiter: "Uns haben immer zahlreiche Fans dorthin begleitet. Unter den gegebenen Umständen wäre es aber nicht möglich, die gewohnte Nähe zu ihnen zu zeigen. Wir hoffen, dass in naher Zukunft die Normalität in unseren Alltag zurückkehrt und wir dann im Sommer 2021 wieder nach Rottach-Egern zurückkehren können."

Das Trainingslager war für Mitte Juli geplant. Wann und wo die Fohlen sich auf die kommende Saison vorbereiten werden, steht momentan noch nicht fest.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.