Köln - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach will mit dem Verkauf eines limitierten Sondertrikots zur Eindämmung des Coronavirus beitragen. "Von jedem verkauften Trikot fließt ein Betrag von zehn Euro an die Borussia-Stiftung, die der Stadt Mönchengladbach mit dem Erlös eine große Stückzahl von Atemschutzmasken zur Verfügung stellen wird", kündigte der Klub an.

Als Zeichen für den Zusammenhalt der #FohlenFamilie bieten #dieFohlen & @pumafootball ein limitiertes Sondertrikot an. 😍 Unterstützt mit einem Teil des Erlöses den Kauf von Schutzmasken für unsere Stadt! Ab sofort nur online im FohlenShop 👉 https://t.co/ojWi8IXqn6#unzähmbar pic.twitter.com/EQwRJJgiXT — Borussia (@borussia) May 1, 2020

Das mintgrüne Jersey mit dem Brustflock "Unzähmbar seit 1900" ist seit Freitag ausschließlich im Onlineshop des fünfmaligen Meisters erhältlich.

