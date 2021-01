Mönchengladbach (SID) - Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach geht optimistisch ins Topspiel gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN). "Die Bayern sind momentan eine Macht und rufen das immer wieder ab. Aber wir haben in der Vergangenheit oft gezeigt, dass wir ihnen Paroli bieten können. Ein Flutlichtspiel am Freitagabend ? wenn auch ohne Zuschauer ? sollte uns einen Push geben, um sie wieder zu ärgern", sagte Hofmann im Interview mit der Rheinischen Post.

In der vergangenen Saison gewannen die Gladbacher im Borussia-Park mit 2:1. "Wir brauchen einen Tag, an dem alles ineinandergreift, defensiv wie offensiv, die Einstellung muss von Beginn an passen", sagte der Mittelfeldspieler und warnte: "Dass Bayern immer vier, fünf, vielleicht sogar sechs Tore schießen kann, ist bekannt."