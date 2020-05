Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss wohl mehrere Wochen auf Denis Zakaria verzichten. Der Mittelfeldspieler unterzog sich am Mittwoch einem arthroskopischen Eingriff am Knie, der erfolgreich verlief. Der Schweizer Nationalspieler hatte sich die Verletzung im Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund am 8. März (1:2) zugezogen.

Zakarias Verletzung galt zunächst als überstanden, bei der Rückkehr ins Training traten jedoch erneut Probleme im verletzten Knie auf. Angaben über die Dauer der Zwangspause machte Borussia nicht.