Paderborn/München - Mit 6:1 gewinnt Borussia Dortmund beim Abstiegskandidaten SC Paderborn und erfüllt die Pflichtaufgabe mit Bravour und ohne Fragezeichen. Doch nach dem Spiel findet eine Aktion der Partie besondere Beachtung.

In der 70. Minute pfiff Schiedsrichter Daniel Siebert einen Handelfmeter gegen den BVB nach einer Aktion von Emre Can. Eine Entscheidung, welche besonders eine umstrittene Aktion vom vergangenen Dienstag im Topspiel Dortmund gegen die Bayern wieder in Erinnerung ruft.

Damals hatte Jerome Boateng den Ball ebenfalls an den Arm bekommen, doch ein Pfiff blieb aus. Auch das Netz sucht verzweifelt nach Erklärungen, was noch ein Handelfmeter ist.

Die Erben von Collina drehen es wieder wie es ihnen passt. Nur nicht den großen #fcbayern und den Schiedsrichter kritisieren. Bei allen anderen Entscheidungen ist es ok. Dort ist es egal 😂😂😂😂#scpbvb — 😎 Sebastian Corsten 😎 (@TheCorsten) May 31, 2020

Übersetzt heißt das: die Schiedsrichter wissen selber nicht, was Hand ist und was nicht. Ein Haufen Irrer! #SCPBVB https://t.co/VqhfvL0z97 — Florian (@chicagoflori) May 31, 2020

Schönes Ding für Platz zwei. Aber wenn das ein Elfmeter war, dann war der von Boateng achtmal so oft einer. #nurderbvb #scheissdfb #SCPBVB — Thomas Riederer (@Rae56) May 31, 2020

Warum ist das heute eigentlich ein Elfmeter gegen uns und am Dienstag keiner für uns??? Das versteht glaub ich keiner oder wat... #SCPBVB #BVB — Robi (@FoxMulder1980) May 31, 2020

Den Elfmeter heute hat es auch nur gegeben, weil die 🐝 sich am Dienstag so über den nicht gegebenen beschwert haben...#BVBFCB #SCPBVB — Jens 😎⚽️ *Bleibt zu Hause*🏠 (@FcbJens2) May 31, 2020

Die Menschheit bringt Personen zum Mond und wieder zurück, kann funktionierende künstliche Organe erzeugen und macht es möglich, sich in Sekunden mit der ganzen Welt zu verbinden, aber scheitert daran die Handspielregelung einheitlich auszulegen.#SCPBVB — Pfuschers Fritze (@Ostzination) May 31, 2020

Erstklässler beim Pausenfußball:“Das war keine Hand, das war Ellenbogen.“

Ich: -„Beim Fußball gibt’s dafür einen Elfmeter... (überlege) außer, du spielst beim FC Bayern. Machst du das?“

-„Nee. Und wenn ich bei Schalke wäre?“

-„Elfmeter.“ — Mirco (@Mirco_WS74) May 28, 2020

Die Handelfmeterregel, endlich verständlich erklärt:

1. Elfer gg Bayern - korrekt

2. Elfer für Bayern - Fehlentscheid

3. Elfer gg Dortmund - Fehlentscheid

4. Elfer für Dortmund - korrekt#bvbfcb #scpbvb — Christian (@texterstexte) May 31, 2020

Einmal gibt's Ecke und einmal Elfer UND GELB. Ja macht Sinn liebe @DFL_Official :) #SCPBVB https://t.co/XFIxI9l6oB — Seb6066 (@60UndDerBVB) May 31, 2020

Boar die Schiris machen sich jeden Spieltag mehr zum Gespött und der Keller am meisten.... So mit zweierlei Maß zu Urteilen!! Die gucken doch überhaupt nicht hin!!! Ihr seit so unparteiisch 🤬🤮🙈 lieber @DFB #dfb kaum zu glauben 🤬 #SCPBVB #BVB — MilliMajo (@MajoniM76) May 31, 2020

Was beim Handspiel & der VAR-Eingriffe so unfassbar nervt, ist die nicht nachvollziehbare Willkür. „Früher“ hat es wenigstens nur der Schiri übersehen, seit VAR-Einführung sehen es Mehrere aus mehreren Perspektiven - und treffen ihre Entscheidung nach Lust&Laune. #scpbvb #Boateng — Julian (@derjulian84) May 31, 2020

Wenn man das Handspiel Boatengs gegen den BVB mit dem von Can heute vergleicht, dann ist das absoluter Hohn. Boateng geht weit raus mit dem Ellenbogen und verhindert, dass der Ball aufs Tor geht, während Can sich den Arm ja wohl kaum abschneiden kann. #SCPBVB — Benjamin Born (@Benny_Born) May 31, 2020

1:1 wie beim Handspiel von Boateng. Die Bewertung bleibt willkürlich. #scpbvb — IG Schiedsrichter (@IgSchiri) May 31, 2020

Wäre doch am einfachsten für alle wenn man Handspiel einfach erlaubt im Fußball. 🌚 #SCPBVB — maaj1904 (@maaj1904YT) May 31, 2020

