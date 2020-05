München - Im Fußball trifft der Schiedsrichter Momententscheidungen. In Bruchteilen einer Sekunde muss er entscheiden: Abseits oder kein Abseits? Foul oder kein Foul? Elfmeter oder kein Elfmeter? Zumindest war es so: Bis zur Einführung des Video-Assistenten. Das zweite Augenpaar aus dem "Kölner Keller" soll für mehr Gerechtigkeit auf dem Spielfeld sorgen und knifflige Entscheidungen genauer betrachten - so die Theorie.

Als Jerome Boateng im Duell des BVB gegen den FC Bayern in der 58. Minute im eigenen Sechzehner wegrutscht, zu Boden geht und den Torschuss von Erling Haaland nur noch mit dem leicht ausgefahrenen Ellenbogen abfälschen kann, bleibt er aus, der Kontakt des Kölner Kellers zum Unparteiischen Tobias Stieler. In den sozialen Medien wird kritisiert, dass die Szene nicht begutachtet wird.

"Jetzt entscheiden nur noch die Bayern, was passiert"

Große Beschwerden gibt es auf dem Platz nicht, der BVB führt die anschließende Ecke aus und das Spiel endet mit 1:0 für die Bayern. Gleichzeitig dürften auch die Titelhoffnungen der Dortmunder mit dem Schlusspfiff begraben sein, potenziell auch wegen eines nicht gegebenen Elfmeters.

"Jetzt entscheiden nur noch die Bayern, was passiert", gab der sichtlich frustrierte BVB-Kapitän Mats Hummels bei "Sky" zu Protokoll.

