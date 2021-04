München - Die Spekulationen haben ein Ende. Hansi Flick will den FC Bayern zum Saisonende verlassen. Demnach bat der 56-Jährige seinen Arbeitgeber um eine vorzeitige Vertragsauflösung. Das verkündete der Erfolgstrainer nach dem 3:2-Sieg der Münchner beim VfL Wolfsburg.

"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag heraus möchte", so Flick nach Abpfiff am "Sky"-Mikrofon. Er habe sich heute entschlossen, der Mannschaft seinen Entschluss mitzuteilen. "Mir war es wichtig, dass es die Mannschaft von mir erfährt. Ich bin absolut begeistert von diesem Team."

"Zukunft überhaupt nicht klar"

Auf die Nachfrage des Reporters nach Flicks Beweggründen, antwortete er: "Dinge, die ich intern mit dem Verein besprochen haben. Die Zukunft ist überhaupt nicht klar."

Bereits in den vergangenen Wochen wurde wegen anhaltender Querelen mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic immer wieder über einen vorzeitigen Abschied des 56-Jährigen spekuliert. Klub-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte eine Freigabe Flicks jedoch bis dato ausgeschlossen.

Jetzt sieht es so aus, als könnte Flick im Sommer die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer antreten.

