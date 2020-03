München - Ein Punkt Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund hat der FC Bayern München vor dem Nachbarschaftsduell gegen den FC Augsburg am Sonntag. Mit einem Sieg könnte der Rekordmeister bis auf vier Zähler davoneilen. Es wäre die mit Abstand komfortabelste Führung in der Tabelle in der laufenden Saison für die Münchner.

Der Trainerwechsel von Niko Kovac zu Hansi Flick im November hat sich längst als Glücksgriff erwiesen. Doch die Erfolgsgeschichte des Interims- und vielleicht langfristigen Chefcoaches ist gleichermaßen die seines Assistenten: Hermann Gerland.

Den 65-Jährigen vom Nachwuchsleistungszentrum auf die Trainerbank zurückzuholen, war quasi Flicks erste Amtshandlung – und der wohl geschickteste Schachzug.

Mit Gerland kehrt die gute Laune zurück

Denn mit Gerland hielt auch die gute Stimmung wieder Einzug in die Bayern-Kabine. Der Spaß am Fußball - die Voraussetzung des sportlichen Erfolgs. Flicks Geheimwaffe schlug sofort ein.

"Herrmann ist sehr erfahren. Er kennt die Mannschaft, er kennt die Abläufe, er kennt den gesamten FC Bayern", hatte der Chefcoach seine Entscheidung im "BR" erklärt. Es klang so einleuchtend, dass man sich fragen musste, weshalb Vorgänger Kovac den "Tiger" ausdrücklich nicht in sein Trainer-Team integriert hatte.

Flick ist Gerlands achter Chef

Für Gerland war es eine Selbstverständlichkeit, wieder in seine alte Rolle zu schlüpfen. "Keine Frage, Spieler zu sein, ist noch schöner. Aber das nächste ist Co-Trainer", hatte der ewige "Co" schon anlässlich seines 65. Geburtstages im Juni vergangenen Jahres auf der Vereinshomepage verraten.

Er muss es wissen. Sieben unterschiedlichen Chefs hatte Gerland zuvor in seiner Trainerkarriere assistiert. Darunter Jupp Heynckes, Pep Guardiola, Louis van Gaal und Carlo Ancelotti. Keiner von ihnen wollte auf die Erfahrung und den Riecher des Bayern-Urgesteins verzichten.

Malocher mit Herz und gutem Auge

Denn Gerlands Referenzen können sich sehen lassen. Als Trainer des FC Bayern II hatte er zwischen 2001 und 2009 Nachwuchsspielern wie Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Thomas Müller, Mats Hummels, Toni Kroos oder David Alaba zum Sprung in die Profi-Mannschaft verholfen.

Er gilt nicht als Taktikfuchs oder Chefstratege. Gerlands Erfolgsrezept besteht aus purer Maloche, einem außergewöhnlich guten Auge für Talente und – trotz seiner knorrigen Art - einer großen Portion Menschlichkeit.

"Von allen Trainern bin ich der weichste", sagte Gerland einmal der "dpa". "Wenn es einer meiner Jungs geschafft hat, habe ich Tränen in den Augen. So freue ich mich."

Vaterfigur für junge Spieler

Die jungen Spieler - damals wie heute - danken ihm seine bedingungslose Unterstützung mit ebenso bedingungslosem Einsatz. Sie respektieren den "Tiger" nicht nur als Trainerfuchs, sondern sehen in ihm eine Art Vaterfigur, der sie bei Höhenflügen auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt.

So ist es nur logisch, dass Gerland seit 2017 gemeinsam mit Joachim Sauer auch noch die Nachwuchsabteilung des FC Bayern leitet.

Seine Rückkehr als Flicks Co-Trainer signalisierte besonders dem Nachwuchs: Die Tür zu den Profis steht weit offen. Und mit Joshua Zirkzee ist ein erster Kandidat schon nach kurzer Zeit drauf und dran, den Sprung zu schaffen.

Gerland als entscheidendes Puzzleteil im Meisterkampf

Doch auch unter den älteren, etablierten Spielern, genießt Gerland großes Ansehen. Sein unbändiger Erfolgshunger, der auch durch vergangene Meriten nicht geringer geworden ist, hat Vorbildcharakter und steckt an.

Flick hat das frühzeitig erkannt und damit vielleicht das entscheidende Mosaikstück im Kampf um die Meisterschaft gefunden.

