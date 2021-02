München - Auftakt zum 20. Spieltag. Es steht ein Traditions-Duell an. Hertha BSC empfängt den FC Bayern München im Berliner Olympiastadion - beide Teams trennen aktuell aber tabellarisch Welten. Wir verraten euch, wo ihr das Spiel live im Liveticker, Live-Stream und sogar im TV verfolgen könnt.

Die Herthaner laufen trotz der Millionen von Investor Lars Windhorst den Topteams in der Bundesliga bislang nicht nur hinterher. Nein, es ist sogar noch viel schlimmer. Der Hauptstadt-Klub, der mit internationalen Ambitionen in die Saison startete, schwebt mit nur 17 Punkten nach 19 Begegnungen sogar in Abstiegsgefahr. Nur aufgrund des Torverhältnisses liegt die Mannschaft von Trainer-Rückkehrer Pal Dardai überhaupt noch vor dem Abstiegs-Relegationsplatz.

FC Bayern: Erst Pflichtsieg, dann Klub-Weltmeister?

Ganz anders, nämlich viel besser, läuft es für den amtierenden Triplesieger FC Bayern. Nach 19 Spieltagen hat die Elf von Trainer Hansi Flick als Tabellenführer der Bundesliga bereits sieben Punkte Vorsprung auf den härtesten Verfolger RB Leipzig und peilt damit einmal mehr die erfolgreiche Titelverteidigung an.

Aufgrund der klaren Vorzeichen wäre auch alles andere als ein Sieg des FCB in Berlin eine Überraschung. Doch im Hinspiel war zumindest das Ergebnis zwischen dem FC Bayern und der Hertha beim 4:3-Sieg der Gastgeber recht knapp. Mit vier Treffern war Weltfußballer Robert Lewandowski letztlich quasi alleine dafür verantwortlich, dass die Münchner die drei Zähler doch in der Allianz Arena behielten.

Direkt nach dem Rückspiel am Freitagabend in Berlin steht für den FC Bayern schon eine weitere Titelchance vor der Tür. Am 8. Februar wartet bereits das Halbfinale der FIFA Klub-WM in Katar auf den amtierenden Champions-League-Sieger. Dort treffen die Münchner zunächst auf den afrikanischen Champions-League-Sieger Al Ahly, der in Ägyptens Hauptstadt Kairo beheimatet ist.

Bundesliga: Hertha BSC gegen Bayern München live im TV

Das Bundesliga-Spiel am Freitagabend zwischen Hertha BSC und Bayern München gibt es nicht im Free-TV zu sehen. Der Streamingdienst DAZN besitzt die Rechte.

Bundesliga: Hertha BSC gegen Bayern München im Livestream

DAZN überträgt die Partie Hertha BSC gegen Bayern München wie jedes Freitagsspiel der Bundesliga im Live-Stream, hier geht es um 19:45 Uhr los. Ein Abonnement beim Streamingdienst ist kostenpflichtig. Allerdings gibt es dort die Option auf einen Gratismonat (WERBELINK).

Bundesliga: Liveticker der Partie Hertha BSC gegen Bayern München

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

