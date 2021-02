Fussball international

HIGHLIGHTS: Volland und Golvin glänzen bei 7-Tore-Spektakel

Aleksandr Golovin und Kevin Volland schießen den AS Monaco in einem wilden 7-Tore-Spektakel zum Sieg. Für die Elf von Ex-Bayern-Coach Niko Kovac war es der siebte Sieg in Serie.

7:38 min