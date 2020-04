Sinsheim - Defensivspieler Havard Nordtveit vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim fühlt sich durch die vielen Auflagen im Training etwas eingeschränkt.

"Klar, ich würde liebend gern grätschen, aber das kann ich jetzt nicht, dann kassiere ich eine Strafe", sagte der Norweger im SID-Interview: "Wir dürfen nicht dichter als zwei Meter zueinander stehen, daran muss auch ich mich halten."

Generell sei es zwar "ein super Gefühl", nach drei Wochen Pause wegen der Corona-Pandemie endlich wieder Rasen unter den Stollen zu spüren. Aber das Training in Zweiergruppen sei "kein wirkliches Teamtraining". Das Wichtigste sei es, "jetzt weiter an unserer Fitness zu arbeiten und bereit zu sein, wenn der Anpfiff wieder ertönt".

Bis wieder Ligaspiele stattfinden, müssen die Profis aber auch an ihrer Technik feilen. "Du brauchst einfach regelmäßig den Ball am Fuß, das habe ich in den ersten Tagen schon gemerkt", sagte der 29-Jährige: "Die Ballkontrolle war bei mir nie perfekt, aber den Kollegen merkt man auch an, dass sie drei Wochen ohne Ball trainiert hatten."

