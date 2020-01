Köln - Der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss vorerst auf seinen Torwart Oliver Baumann verzichten. Wie der Klub am Freitagabend per Twitter mitteilte, kann der Keeper wegen einer Meniskusverletzung im linken Knie zunächst nicht eingesetzt werden. Baumann war am Mittwoch aus dem Trainingslager der TSG im spanischen Marbella abgereist und später in Heidelberg untersucht worden.

Oli #Baumann fällt mit einer Meniskusverletzung im linken Knie vorerst aus. Gute Besserung, Oli!

#TSG pic.twitter.com/Pb3UKtWc5i — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 10, 2020

Zum Rückrundenauftakt trifft Hoffenheim am Samstag (18. Januar/15.30 Uhr) im heimischen Stadion auf Eintracht Frankfurt.

