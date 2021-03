Frankfurt am Main (SID) - Für Trainer Adi Hütter wäre der Einzug in die Königsklasse mit dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt der größtmögliche Erfolg. Das Erreichen der Champions League sei "vergleichbar mit einer Meisterschaft", sagte der Österreicher der Bild. "Wir glauben an uns und daran, dass wir die Chance haben, dieses Ziel erreichen zu können."

Die Hessen stehen mit vier Punkten Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund derzeit auf Platz vier. Die Mannschaft wisse allerdings, "dass es ein hartes Stück Arbeit wird und alles passen muss", sagte Hütter, der als Trainer noch nie in der Champions League gearbeitet hat. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kommt es zum direkten Duell mit dem BVB.