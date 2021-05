München - In unserer Webshow 15:30 Uhr - Der ran Bundesliga Countdown (immer freitags um 15.30 Uhr live auf ran.de) war dieses Mal Party-Sänger und Mallorca-Legende Ikke Hüftgold zu Gast.

Sein Verein ist Eintracht Frankfurt und Ikke ist überzeugt, dass es der Verein dieses Jahr noch in die Königsklasse schafft: "Dann könnte ich schön in der Champions League mal einen trinken!".

"Raul nutzt der Eintracht nichts"

Bei der Trainerdiskussion und den Gerüchten um eine mögliche Verpflichtung von Stürmer-Legende Raul, ist der 44-jährige nicht begeistert und würde sich mehr über andere Kandidaten freuen. "Terzic wäre mir sympatisch", sagte er im Gespräch mit Moderator Max Zielke.

Und auch bei Gerardo Seoane wäre Ikke nicht abgeneigt:" Ich bin immer für Nobodys, die noch nicht so bekannt sind und keine 100 Millionen auf dem Konto haben. Das passt zur Eintracht und Seoane kann einiges bewirken!"

"Sollten Musik für sie machen"

Mit seinem neuen Hit zu Ehren von Robert Lewandowski feierte der Schlagerstar in der Webshow Premiere und setzte sich auch für alle anderen Fußballspieler ein. "Wir sollten Musik für sie machen und sie hoch heben - völlig unabhängig vom Verein!"

Als Frankfurt-Fan hat Ikke bereits Songs über Anthony Modeste, Timo Werner oder Gerald Asamoah gesungen und war damit nach eigener Aussage, bei den drei erwähnten immer gut angekommen. Auch im "Bierkönig" würden zum Beispiel Gladbach-Fans zusammen mit Kölnern feiern, was ihn in seiner Musik immer wieder bestärke und freue.

Als nächstes Feature in einem Hit würde sich der Party-Sänger am meisten über Lukas Podolski freuen, erzählte er auf Nachfrage von Zielke. Und auch einem Auftritt in der kommenden Super Bowl Halftime Show im Prosieben-Studio sei er absolut nicht abgeneigt. Wir dürfen also gespannt sein und freuen uns drauf!

