München - Offiziell gibt es keine Angabe darüber, wie hoch die festgeschriebene Ablösesumme für Leihspieler Ivan Perisic ist, die der FC Bayern an Inter Mailand überweisen müsste. Einem Medienbericht aus Kroatien zufolge, könnte der Kroate für die Münchner zum Schnäppchen werden.

Vereine kurz vor Einigung

Wie "Sportske Novosti" berichtet, stehen der deutsche Fußball-Rekordmeister und Inter Mailand kurz vor einer Einigung im Poker um Perisic. Das will das Sportblatt aus dem Umfeld der Münchner erfahren haben - auch aus Italien seien dementsprechende Signale zu vernehmen.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass die Ablösesumme durch die Coronakrise geringer ausfallen könnte. Letztlich würden sich die Verein zwischen zehn und 15 Millionen Euro einigen.

Laut "Sport 1" will auch Perisic unbedingt in München bleiben. Das Management würde derzeit nur auf den "entscheidenden Anruf der Bayern" warten. Der 31-Jährige entwickelte sich bei Bayern zwischenzeitlich sogar zum regelmäßigen Stammspieler und kam in 22 Spielen auf fünf Tore und acht Vorlagen.

