München - Es passiert in diesen Tagen nicht selten, dass der ehemalige Bundesliga-Stürmer Jan Aage Fjörtoft über einen seiner Landsmänner ausgefragt wird.

Mit seinen erst 20 Jahren dominiert BVB-Stürmer Erling Haaland derzeit sowohl in der Bundesliga als auch international. "Norwegen ist eine wahnsinnige Fußballnation, die sehr stolz ist auf ihre Athleten", sagt Fjörtoft in der ran Bundesliga Webshow.

Mit seiner coolen, lockeren Art komme der Youngster sehr gut bei den Skandinaviern an, erklärt Fjörtoft, der als ehemaliger Stürmer der Eintracht Frankfurt aber vor allem seine fußballerischen Qualitäten zu schätzen weiß: "Ich würde es mal so formulieren und sagen, seine Schnelligkeitsstärke ist seine größte Qualität. Die Kraft, die er in seinen Läufen hat, ist sensationell."

Fjörtoft sieht in Haaland einen Leader

Daher ist sich der 54-Jährige sicher: "Wie er sich selbst seine Räume kreiert, so etwas habe ich noch nie bei einem Stürmer in seinem Alter gesehen. Das ist unglaublich. Norwegen hatte noch nie einen Spieler, der so weltklasse ist wie Erling Haaland."

Schon jetzt könnte sich die Mannschaft zudem über Haalands Stärke als Anführer freuen: "Er ist mit 20 Jahren schon ein Leader. Auch das habe ich selten gesehen, wie ein Spieler so schnell eine Mannschaft verändert hat."

Geht es nach Fjörtoft, dürfen sich die BVB-Fans definitiv Hoffnungen auf einen Verbleib machen: "Er wollte unbedingt in Dortmund vor 81.000 Zuschauern spielen. Durch Corona ging das noch nicht. Momentan glaube ich eher, dass Jadon Sancho im Sommer geht und nicht Erling Haaland."

