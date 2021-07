München (SID) - Javi Martinez schließt sich dem katarischen Fußball-Erstligisten Qatar SC an. Der Klub gab die Verpflichtung des langjährigen Profis von Bayern München am Mittwoch bekannt. Der 32-jährige Spanier, der seinen bevorstehenden Wechsel nach Katar zuletzt bereits in den Sozialen Medien angekündigt hatte, schrieb nun bei Instagram: "Neues Kapitel".

Martinez' Vertrag bei den Bayern, mit denen er zweimal das Triple gewann, war ausgelaufen. Qatar SC, Tabellensechster der abgelaufenen Saison, plant einen Neuanfang. Zuvor hatte der Klub bereits den Brasilianer Ze Ricardo als neuen Trainer geholt.