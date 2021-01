München/Leipzig - Die Green Bay Packers stehen im NFC Championship Game gegen die Tampa Bay Buccaneers (Am Sonntag, den 24.01. ab 20:45 Uhr LIVE auf ProSieben und ran.de. Zuvor gibt es ab 20:15 Uhr das Magazin #ranNFLsüchtig LIVE auf ProSieben MAXX und ran.de). Das gefällt auch einem besonderen Fan der Franchise aus Wisconsin: Julian Nagelsmann.

"Unser Teammanager Timmo Hardung ist glühender Fan der Green Bay Packers und hat mich angesteckt", erklärt der RB-Leipzig-Trainer seine Vorliebe für die Packers.

Zwar sind der Fußball und American Football zwei grundlegend verschiedene Sportarten. Wenn es aber nach Nagelsmann geht, könnten beide Sportarten voneinander profitieren. "Fußballer können vom Football lernen, aber auch andersherum", stellt er fest. Besonders die Profis im Fußball könnten sich von der Einstellung der NFL-Athleten etwas abschauen. "Die absolute Disziplin der Spieler, die das Playbook und ihre Laufwege ganz genau kennen müssen. Da kann man auch im Fußball etwas lernen", führt der Leipzig-Coach genauer aus.

Hilfe unter Trainer-Kollegen

Über Tipps & Tricks von Packers-Head-Coach Matt LaFleur würde sich der 33-Jährige natürlich freuen. Doch Nagelsmann ist ja kein Egoist. Deshalb bietet der ausgebildete Fußballlehrer seine Hilfe auch den Kollegen in der USA an. "Also wenn irgendein NFL-Trainer Lust hat, sich mit mir auszutauschen, dann bitte melden", sagt der RB-Coach ganz hilfsbereit.

Einen Super-Bowl-Sieg der Packers wünscht sich Nagelsmann jetzt auch. "Ich wäre nicht abgeneigt, wenn es die Packers in den Super Bowl schaffen würden und selbigen auch gewinnen würden", hofft der Bundesliga-Coach.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.