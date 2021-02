Leipzig/München - Es ist klingt schon fast nach Zwang, doch das, was RB Leipzig am Wochenende "droht" ist nicht mehr als ein wunderbares Geschenk.

Denn laut Berichten des "kicker" greift bei einem Einsatz im Freitagsspiel der Bundesliga gegen den FC Augsburg (ab 20:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) die vertraglich vereinbarte Kaufpflicht bei Angelino. Der Außenverteidiger ist derzeit von Manchester City ausgeliehen.

Demnach "muss" Leipzig seinen Linksverteidiger, der seine Position in dieser Saison aber komplett revolutioniert hat, für 18 Millionen Euro verpflichten. Angesichts der Leistungen des Spaniers ist das wohl eher ein Schnäppchen, als ein finanzielles Risiko. Die Leihgebühr betrug bereits zwei Millionen Euro.

Angelinos Bilanz in dieser Saison: wettbewerbsübergreifend acht Tore und elf Vorlagen in 28 Spielen. Verpasst hat der 24-Jährige nur ein einziges Spiel, stand in allen anderen in der Startelf. Er ist nicht nur der beste Leipziger in dieser Saison, sondern auch einer der bisher Besten in der Bundesliga.

Steiniger Weg mit vielen Rückschlägen

Und dabei war nicht wirklich abzusehen, dass der kleingewachsene Flügelflitzer seine Leistungen auf ein solches Niveau anheben kann.

Sieben Vereine in sechs Jahren - und beileibe nicht immer - war Angelino so gesetzt wie derzeit bei RB. Seine Leihe von Manchester City zum FC Girona in die zweite spanische Liga wurde nach nur einem Monat und ohne Einsatz abgebrochen, danach ging es zum nächsten spanischen Zweitligisten nach Mallorca.

"Manchmal hatte ich Zweifel", sagte er im Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", doch nach seinem Wechsel zur PSV Eindhoven in die Niederlande 2018 gelang ihm der Durchbruch: Zehn Torvorlagen in der Eredivise, der Verteidiger zeigt seine besonderen Qualitäten.

Leipzig bereits die fünfte Leihstation

"Angelino ist ein unfassbar guter Spieler, der eine extreme Entwicklung vollzogen hat. Er macht die wichtigen Tore und ist sehr wertvoll für uns", sagte Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche über den neuen Shootingstar der Liga. Dabei ist er selbst mitverantwortlich für diese Entwicklung.

Denn Krösche holte Angelino schließlich aus Manchester nach Sachsen. City hatte ihn damals für 16 Millionen Euro aus Eindhoven zurückgekauft, doch für einen Startelf-Platz in der Elf von Pep Guardiola reichte es zu selten. Krösche und Leipzig überzeugten den Außenverteidiger im Winter 2020 von einer für ihn fünften Leihe - im zarten Alter von 24. Es war genau der richtige Schritt.

Eine Eingewöhnungszeit fiel aus: in seinen ersten sechs Bundesligaspielen stand Angelino jeweils über 90 Minuten auf dem Platz, trumpfte insbesondere beim Finalturnier der Champions League in Lissabon auf. Leipzig schaffte es bis ins Halbfinale, Angelino blitzte immer wieder mit offensiver Gefahr auf. Doch was in der neuen Saison folgte, war kaum noch in Worte zu fassen.

Überragender Start in Saison 2020/21

In den ersten zehn Bundesligaspielen der neuen Spielzeit erzielte der Spanier vier Tore, legte weitere zwei auf. Dazu steuerte er in der Gruppenphase der Champions League drei Treffer und ebenfalls drei Assists bei. Die Bilanz im DFB-Pokal: Vier Spiele, ein Tor, drei Vorlagen. Und das als Linksverteidiger.

"Der Coach vertraut mir. Das kann ich spüren und mit Leistung zurückgeben. Und sein Spielstil passt genau zu meinen Qualitäten", erklärt Angelino dem "MDR" seine Performance in Leipzig mit seiner guten Beziehung zu Trainer Julian Nagelsmann.

Dabei profitiert der flinke Mann vor allem vom System der Fünferkette, bei dem er sich offensiver positionieren und mehr Ausflüge in den torgefährlichen Raum unternehmen kann. Denn dort hat Angelino große Qualität nachgewiesen.

Während er in seiner gesamten Profilaufbahn zuvor nur vier Tore erzielt hat, sind es in Leipzig mittlerweile schon neun: sechs mit dem linken Fuß, zwei mit dem Kopf und eins per direktem Freistoß. Er kann einfach alles.

Marktwertexplosion war zu erwarten

Laut "transfermarkt.de" liegt Angelinos Marktwert mittlerweile bei 35 Millionen Euro – dagegen sind die 18 Millionen, die Leipzig nun wohl bezahlt, fast schon ein Witz.

Als er vor rund einem Jahr nach Leipzig wechselte, lag sein Marktwert gerade einmal bei 16 Millionen.

Manchester City muss sich also durchaus ärgern, ein solches Talent für viel zu wenig Geld hergegeben zu haben. Und Leipzig freut sich über seinen neuen Shootingstar, der mit dem 21. Spieltag nun wohl auch endgültig einer Roter Bulle wird.

Justin Werner