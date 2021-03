München - Dem in der Nacht zum Dienstag von der Ministerpräsidenten-Konferenz beschlossenen spontanen Oster-Lockdown in Deutschland könnte auch der kommende 27. Bundesligaspieltag zum Opfer fallen.

Ob an den sogenannten "Ruhetagen" von Gründonnerstag bis Ostermontag, an denen das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben weitgehend heruntergefahren werden soll, auch ein Verbot für den Profisport gilt, darüber gibt es jedoch unterschiedliche Aussagen.

So erklärte die DFL am Dienstagabend gegenüber dem "kicker", dass keine Informationen oder sachlichen Gründe vorlägen, den Spieltag nicht abzuhalten.

"Die Begegnungen des 27. Spieltags der Bundesliga und 2. Bundesliga sind nach wie vor angesetzt. Eine Austragung ist wie gehabt auf Grundlage des medizinisch-hygienischen Konzepts der 'Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb' vorgesehen, das mit Wirkung vom 1. April noch einmal erweitert wird". bekräftigte ein Sprecher der Liga.

"Gehen davon aus, dass am Osterwochenende kein Profisport stattfindet"

Aus der Politik gibt es jedoch anderslautende Stimmen. Während Berlins Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Hinblick auf Profisportveranstaltungen forderte, "das muss bundeseinheitlich geklärt werden", sprach Michael Kretschmer (CDU) von einem "schwieriger Punkt". Sachsens Ministerpräsident wollte beim Thema Bundesliga weder eine Absage, noch den ursprünglichen Plan, das Spitzenspiel Leipzig gegen Bayern vor 1000 Zuschauern stattfinden zu lassen, ausschließen.

Eindeutigere Töne hingegen waren am Abend aus Niedersachsen zu vernehmen. "In Niedersachsen gehen wir davon aus, dass am Osterwochenende kein Profisport stattfinden wird", sagte Landesregierungssprecherin Anke Pörksen gegenüber dem "SportBuzzer". Das würde unter anderem die Absage des Zweitliga-Derbys zwischen Hannover 96 und dem Hamburger SV bedeuten.

