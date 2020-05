München - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss im Auswärtsspiel beim SC Paderborn am Sonntag (18.00 im Liveticker auf ran.de) offenbar auf Stürmer Erling Haaland verzichten. Nach kicker-Informationen wird der Norweger dem BVB aufgrund einer Blessur am Knie fehlen, die er am Dienstag beim 0:1 gegen Bayern München erlitt. Der 19-Jährige soll sich die Verletzung bei einem unabsichtlichem Zusammenprall mit Schiedsrichter Tobias Stieler zugezogen haben. Angeblich wird Haaland aber schon Anfang kommender Woche wieder auf den Platz zurückkehren können.

