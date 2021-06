U21

Last-Minute-Tore, Dramen - die Viertelfinals der U21-EM haben es in sich

Die Viertelfinalspiele der U21 haben es einfach in sich. Dreimal Verlängerung, einmal Elfmeterschießen - die vier Duelle haben es in sich. Am Donnerstag dann die Halbfinals live ab 17:30 Uhr auf ProSieben MAXX und ab 20:15 Uhr auf ProSieben.

2:06 min