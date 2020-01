Berlin - Trainer Jürgen Klinsmann will sich im Abstiegskampf mit Hertha BSC nicht mehr in die Karten schauen lassen. Bei öffentlichen Trainingseinheiten des Fußball-Bundesligisten werden "fortan nur noch die ersten 20 Minuten für Fans und Medien frei zugänglich" sein, teilte der Klub am Freitag via Twitter mit: "Außerdem kann es jederzeit zu kurzfristigen Veränderungen des Trainingsplans kommen."

Liebe Herthanerinnen und Herthaner,

bitte beachtet, dass auch bei öffentlichen Einheiten fortan nur noch die ersten 20 Minuten für Fans und Medien frei zugänglich sind. Außerdem kann es jederzeit zu kurzfristigen Veränderungen des Trainingsplans kommen. #hahohe pic.twitter.com/rAFWuykrlM — Hertha BSC (@HerthaBSC) January 24, 2020

In der kommenden Woche betrifft dies zwei Trainingseinheiten am Dienstag (10.30 und 14.30 Uhr). Alle übrigen Einheiten sind ohnehin als nicht-öffentlich geplant.

Mit nur 19 Punkten: Kampf um den Klassenerhalt

Klinsmann war Ende November als Nachfolger von Ante Covic nach Berlin gekommen. Der ehemalige Bayern-Trainer will die Hertha mittelfristig zu einem Spitzenteam formen, allerdings geht es in der Gegenwart um den Klassenerhalt: Mit 19 Punkten steckt Berlin im unteren Drittel der Tabelle fest.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.