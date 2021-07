München - BVB-Profi und Nationalspieler Mats Hummels hat offenbar wieder Knie-Probleme.

Wie die "Bild" berichtet, unterzog sich der 32-Jährige an der Säbener Straße in München bei Bayern- und Nationalmannschaftsarzt Jochen Hahne einer geheimen Untersuchung.

Hummels mit Problemen am Knie

Beim Gang in die Praxis zeigte sich der Abwehrspieler mit Tapes an beiden Knien. Demnach soll Hummels erneut mit Problemen an seinem rechten Knie zu kämpfen haben.

Bereits bei der EM-Vorbereitung in Seefeld und auch beim Turnier selbst bereitete ihm die Patellasehne mehrfach Probleme.

Nun soll eine erneute Entzündung vorliegen, weswegen der frühere Bayern-Profi offenbar eine Computer-Tomographie machen ließ.

Die Angelegenheit soll aber konservativ behandelt werden. Der Verteidiger kann sich also zunächst in den Urlaub begeben und später zum Mannschaftstraining dazustoßen und dieses zunächst in Teilen absolvieren.

Saisonstart der Borussia ist am 14. August.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.