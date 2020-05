Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat U18-Nationalspieler Tim Lemperle mit einem Vertrag bis Juni 2023 plus Option für ein weiteres Jahr ausgestattet. Das teilte der Klub am Mittwoch mit. "Tim hat großes Entwicklungspotenzial, das sieht man in jedem Training. Er ist schnell, gut im Eins-gegen-Eins und hat ein sehr gutes Dribbling. Wir sind überzeugt davon, dass er sich im Profi-Bereich etablieren wird", sagte Trainer Markus Gisdol über den 18 Jahre alten Offensivspieler.