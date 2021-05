Bundesliga

Erster Titel: Leipzig ist Social-Media-Meister

Das Internationale Fußball Institut in München bewertet seit 2016 jede Saison die Social-Media-Accounts der 18 Bundesligisten. Erstmals konnte sich RB Leipzig den ersten Platz in der Tabelle sichern. ran.de zeigt euch, wie die Klubs in der Saison 2020/2021 abgeschnitten haben