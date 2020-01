Sinsheim - Für den kroatischen Vize-Weltmeister Andrej Kramaric ist sein Verbleib bei TSG Hoffenheim nicht in Stein gemeißelt. "Ich habe die letzten Jahre bewiesen, was ich kann, und einen gewissen Status erreicht", sagte der 28 Jahre alte Angreifer im kicker: "Aber ich will noch mehr. Mit Hoffenheim ebenso wie mit Kroatien. Wenn ich die Chance bekomme, noch mehr zu erreichen, werde ich sie nutzen."

Das Team von Besitzer Dietmar Hopp empfängt zum Rückrundenauftakt Eintracht Frankurt (ab 15:30 im Liveticker auf ran.de).

