München - Sonderbehandlung in der Corona-Pandemie. Dieses Thema schwebt seit Monaten über dem Profifußball in Deutschland bzw. europaweit und die Diskussion kochte zuletzt erneut hoch. Anlass dafür war die Reise des FC Bayern München zur FIFA Klub-WM nach Katar, wo der deutsche Rekordmeister den nächsten Titel gewann.

Vor allem die Rückreise des positiv auf Corona getesteten Bayern-Stars Thomas Müller sorgte für Kritik. Dies sei unter normalen Umständen "natürlich undenkbar", hatte etwa Corona-Experte und SPD-Politiker Karl Lauterbach betont und damit noch einmal die Sonderstellung des Profifußballs herausgestellt. Damit zog Lauterbach den Zorn von Bayern-Trainer Hansi Flick auf sich.

Flick: "Lauterbach hat immer zu irgendwas einen Kommentar abzugeben"

"Der Herr Lauterbach hat immer zu irgendwas einen Kommentar abzugeben und oftmals ist es immer dann, wenn ich nicht in der Verantwortung stehe, und mir dann das Ergebnis angucke, dann kann ich das immer leicht bewerten", erklärte Flick bei einer Pressekonferenz und redete sich gegen den Politiker in Rage, "ich finde sowieso in der Diskussion mit Corona, so langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr hören. Auch Herrn Lauterbach: Er hat immer zu irgendwas etwas zu sagen, immer ein Thema, wo er sich wieder meldet".

Doch Flick war damit noch nicht am Ende seines Rundumschlages: "Ich finde, die sogenannten Experten, die Politik, die sollen sich zusammensetzen und wirklich mal eine Strategie entwickeln, dass man irgendwann mal wieder Licht im Tunnel sieht. Das ist aktuell zu wenig, finde ich." Diese Ausführungen brachten dem Erfolgstrainer der Münchner in den sozialen Netzwerken nicht nur Zustimmung ein, sondern auch recht deutliche Kritik.

ran.de zeigt die Netzreaktionen - auch der von Flick kritisierte Lauterbach reagierte via Twitter.

„Sogenannte Experten“ äussern sich, weil Journalisten sie um Einschätzung bitten. Wenn Hansi Flick anderer Meinung ist, soll er einfach seine Argumente bringen. Dafür muss er nicht Experte sein. Auch andere Argumente zählen. Aber als Amateur Sportler sage ich: nicht unfair sein! pic.twitter.com/KfHYrbmZgw — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) February 14, 2021

Karl Lauterbach ist nur Professor und Doktor. Hansi Flick hat sechs Titel. — Thomas Poppe (@DerPoppe) February 14, 2021

Rummenigge möchte impfdrängeln. Natürlich nur "als Vorbild".

Flick bezeichnet Lauterbach herablassend als "sogenannten Experten".

Müller wird positiv getestet, der Rest spiet fröhlich weiter.

Es wird dringend Zeit, dass dieser FC Bayern Bescheidenheit lernt. — alcesmoose (@alcesmoose) February 14, 2021

Trotz Pandemie, gut zu sehen, dass manche Sachen einfach so bleiben, wie sie schon immer waren.



Unsympathischster Verein vor Corona: FC Bayern



Unsympathischster Verein während Corona: FC Bayern



Unsympathischster Verein nach Corona: FC Bayern#flick #bayern #lauterbach — Paul (@fimr_DDP) February 14, 2021

Hansi Flick sollte einfach die Klappe halten. "Die Club-WM in Katar ist der Job des FC Bayern". Ja, dann ist der FC Bayern vielleicht auch unter denen, die ihren Job pandemiebedingt nicht ausüben sollten. Genauso wie die Künstler, Restaurantbesitzer, Veranstaltungstechniker 1/ — Mara Anne Wilbert (@mara_a_wilbert) February 14, 2021

Die Aussagen von #Flick zeigen einmal mehr wie wenig der Fußball verstanden hat. #Lauterbach — Erik Wi (@ewittkow) February 14, 2021

Schätze Karl #Lauterbach und seine Expertise sehr und fordere als langjähriger Fan des @FCBayern eine offizielle Entschuldigung des Vereins und von Hansi #Flick persönlich. Flicks Aussagen waren ungerechtfertigt und stärken die Corona Leugner und Hetzer — dao_muc (@dao_muc) February 14, 2021

Nur mal so zu Erinnerung: #Flick ist Bankkaufmann. Lauterbach hat Medizin studiert und in Harvard Epidemiologie. Ob #Flick das überhaupt weiß, dass #Lauterbach #Politiker und Experte in einem ist? Wir auch immer: Die gepamperten Fußballer sollten sich alle mal zurückhalten. — Julia Probst (@EinAugenschmaus) February 14, 2021

Die Bayernsaga geht in die dritte Runde. Nach dem Flug"Skandal" und der absurden Forderung nach Impfvorrang kommt jetzt die Kritik an #Lauterbach.

Im Fußball mögen sie Klubweltmeister sein, aber in Sympathie, Politikverständnis und Anstand spielen die in der Kreisklasse. #Flick — Flo Schnabel (@FloSchnabel) February 14, 2021

Der Karl, der Karl, der #Lauterbach,

ist Profi vom Gesundheitsfach.

Er äußert sich stets reflektiert

auch dann, wenn er mal kritisiert.

Ich wünschte dieses Sprachgeschick

hätt auch der gute Hansi #Flick. — Reimwerker (@reimwerker) February 14, 2021

Dekadenz ist, wenn du während einer Pandemie in das diktatorisch beherrschte #Katar reist, danach nicht in Quarantäne gehst und dich dann über Virologen und #Lauterbach aufregst.

Irgendein Verein muss verhindern, dass diese Millionäre des #FCBayern Meister werden. Bitte!#Flick — Niema Movassat (@NiemaMovassat) February 14, 2021

Letzter Kommentar von mir zu #flick bevor ich mich wichtigeren Dingen widme: man muss sich mal ansehen aus welcher Richtung sein Schuss gegen Lauterbach für gut befunden wird.



Alleine deshalb wäre der Verein (und Flick) gut beraten sich für diese Wortwahl zu entschuldigen. — Herr Vorragend (@ElRey_MUC) February 14, 2021

Hansi #Flick steht zum Corona-Kurs kaum ein Urteil zu. Während @Karl_Lauterbach seinen Job macht und auch unbequeme Wahrheiten erklärt, fliegt der FCB für PR um die Welt, will beim Impfen vor und hält Luxus in der Business Class für einen Skandal. So peinlich und realitätsfern. — Johannes Just (@Just_Johannes) February 14, 2021

Karl Lauterbach kommt aus einer Arbeiterfamilie. Weil sein Vater in einer Molkerei gearbeitet hat erhielt er trotz guter Noten eine Hauptschulempfehlung. Er hat alles was er hat sich erarbeitet. Und braucht sich nicht von einem lebensfremden Multimillionär abkanzeln lassen #flick — Philip Le Butt (@PhilipLeButt) February 14, 2021

Links, was @Karl_Lauterbach in der #Corona-Krise aushalten muss — Hass & Morddrohungen.



Rechts, was der Trainer des FC Bayern, Hansi #Flick, heute über #Lauterbach zu sagen hat. pic.twitter.com/ON9a1U2Bgq — Josh Groeneveld (@Josh_Groeneveld) February 14, 2021

