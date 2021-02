Barcelona/München - Der mögliche Wechsel von Offensiv-Talent Pedri zum FC Bayern ist definitiv einer für die Kategorie: "Was wäre wenn...". Dass der Deal letztlich scheiterte, lag einem Medienbericht aus Spanien zu Folge nicht am deutschen Rekordmeister.

Bayern bot wohl Rekordsumme für Teenager

So sollen die Münchner sogar bereit gewesen sein, trotz der Corona-Krise und der damit verbundenen finanziellen Einschränkungen an die persönliche Schmerzgrenze zu gehen. Das Angebot an den FC Barcelona betrug laut der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" bis zu 40 Millionen Euro.

Der 18-Jährige wäre nicht nur der fünft-teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte, sondern auch der teuerste Teenager der Münchner überhaupt gewesen. Diesen Rekord hält immer noch Renato Sanches, der 2016 für 35 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach München wechselte. Mittlerweile spielt Sanches bei OSC Lille unter Vertrag.

Rummenigge großer Pedri-Fan

Als großer Fan von Pedri bei den Bayern offenbarte sich kürzlich Vorstandsvorsitzender Karl-Hein Rummenigge: "Es gibt weltweit kein größeres Talent auf dieser Position", so der Bayern-Boss.

Dass sich sie Katalanen trotz finanzieller Schwierigkeiten gegen das großzügige Angebot der Münchner entschieden, sollte sich vor allem für den Youngster lohnen. In Barcelona blüht der offensive Mittelfeldspieler in dieser Saison auf und absolvierte 22 Ligaspiele, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen.

