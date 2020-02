Köln - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss im Derby gegen den 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr) wohl auf Christoph Kramer verzichten. Der 28-Jährige habe im Spiel bei RB Leipzig "eine leichte Gehirnerschütterung" erlitten und muss daher bis Freitag mit dem Sport aussetzen, sagte Gladbachs Trainer Marco Rose am Dienstag: "Wahrscheinlich sind dann zwei Tage bis zum Spiel zu wenig."

Mittelfeldspieler Kramer war im Spiel in Leipzig (2:2) am Samstag bei einem Zusammenprall mit Timo Werner am Kopf getroffen worden. Er wurde noch auf dem Rasen behandelt und musste beim Verlassen des Platzes anschließend gestützt werden.

