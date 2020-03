Leipzig - RB Leipzig muss am Wochenende möglicherweise auf Nationalspieler Timo Werner verzichten. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, plagen den Stürmer muskuläre Probleme. Ein Einsatz im Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) beim VfL Wolfsburg ist derzeit fraglich. Werner hat bislang 21 Saisontore in der Liga für RB erzielt.

Eine Option ist der US-Amerikaner Tyler Adams, der nach seinem Muskelfaserriss das Mannschaftstraining wieder voll absolvierte. Ausfallen wird weiterhin Abwehr-Talent Ethan Ampadu mit Rückenproblemen.

