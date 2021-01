Köln (SID) - Fußball-Profi Julian Baumgartlinger (33) vom Bundesligisten Bayer Leverkusen ist bereits am Montag in München am linken Knie operiert worden. Der Mittelfeldspieler hatte am Samstag während des Ligaspiels gegen den VfL Wolfsburg (0:1) einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes erlitten. Der Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft wird laut Verein "nicht vor Mai" zurückkehren.