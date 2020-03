Hamburg - Linken-Politiker Gregor Gysi (72) hält wegen der Coronavirus-Pandemie einen Abbruch der Saison in der Fußball-Bundesliga für angemessen. "Wahrscheinlich wird es nicht anders gehen. Auch wenn damit viele Probleme verbunden sind, aber der Fußball lebt ja nicht in einem eigenen Kosmos, auch wenn das manche glauben", sagte das Mitglied des Bundestages gegenüber "Spox" und "Goal": "Und wenn die Bedrohung durch die immer schnellere Verbreitung des Virus so groß ist, kann der Fußball nicht so tun, als ob ihn das nichts angeht."

Alle Entwicklungen auch in unserem Corona-Ticker

Am Montag hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) entschieden, die Spielzeit in der Bundesliga und 2. Liga zunächst mindestens bis zum 2. April auszusetzen. DFL-Geschäftsführer Christian Seifert (50) bekräftigte aber die Absicht, die Saison zu Ende spielen zu wollen - notfalls mit Geisterspielen. Für die 36 Profi-Klubs sei dies auch eine Frage der finanziellen Existenz. "Es geht ums Überleben", hatte Seifert gesagt.

